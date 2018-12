Si informano i cittadini del Comune di Rignano sull’Arno che il personale Publiacqua ha individuato e sta provvedendo a riparare la perdita che in queste ore sta provocando problemi di approvvigionamento in località Troghi. Al termine dei lavori, prevista per la tarda mattinata, la situazione tornerà a normalizzarsi.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Rignano sull'Arno