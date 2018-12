Use, calendario 2019 dedicato alla felicità: protagonisti gli atleti

Presentato in anteprima alla cena di Natale con quasi 500 persone a tavola, il calendario Use 2019 è dedicato alla “felicita”. Per trovarla spesso non bisogna fare cose eccezionali basta guardare alle piccole cose.

Sfogliando questo calendario, mese dopo mese, dove sono protagonisti i bambini dei gruppi minibasket insieme alle giocatrici, ai giocatori, agli allenatori ed allo staff delle squadre senior si scopre che la “felicità” è guardare un film, andare in bicicletta, scartare i regali, preparare un dolce, fare una corsa con i carrelli del supermercato.

“La felicità ce l’hanno data in dono quando eravamo piccoli – come dice Roberto Benigni – ce l’hanno data in dote ed era un regalo così bello che lo abbiamo nascosto, come fanno i cani con l’osso, e molti di noi l’hanno nascosto così bene che non sanno dove l’hanno messo, ma ce lo abbiamo. Cercate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all’aria, i cassetti, i comodini, che l’avete dentro e vedrete che esce fuori”.

Quest’anno il “super gruppo” (Linda Gimignani per la grafica, Guia Sesoldi che ha coordinato tutta l’operazione, Pubbliphoto e Gianni Nucci per le foto e la Nuova Stampa per la stampa) ha fatto le cose in grande ed hanno realizzato anche un video dove i nostri bambini e bambine hanno raccontato che cosa è per loro la felicità. Di seguito alcuni scatti.

