Vende alcol a minorenni, multe salate per un locale a Firenze

Ha venduto alcool a minori e per questo la Polizia Municipale lo ha multato e denunciato. L’episodio risale a sabato sera. Una pattuglia del Reparto Amministrativo ha effettuato un controllo in un esercizio del centro storico anche a seguito di segnalazioni. Gli agenti hanno così riscontrato la vendita di alcolici ad alcuni minorenni: due sono risultati avere meno di 16 anni, altri due tra i 16 e i 18 anni.

Per il gestore del locale è scattata la denuncia per la vendita a minorenni di età inferiore a 16 anni e due verbali da 5.000 euro per vendita di alcol a due minorenni con più di 16 anni. Adesso rischia l’arresto fino a un anno e la chiusura dell’attività per 15 giorni. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il gestore ha inoltrato la Scia per la somministrazione di bevande alcoliche alla Direzione Sviluppo Economico. Gli agenti hanno informato di quanto accaduto i genitori dei quattro minorenni, tutti residenti nella provincia di Firenze.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze