Fermato in auto con cocaina e 7mila euro, arrestato 34enne

La Polizia Stradale di Lucca ha arrestato un uomo che stava percorrendo l’A/12 per recarsi sul litorale della Versilia e spacciare cocaina. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, domenica 23 dicembre, quando un 34enne di origini marocchine era al volante di una Fiat Punto ma è stato notato per la sua strana andatura da una pattuglia che non lo ha mai perso d’occhio.

I poliziotti hanno deciso di fermarlo tra le uscite di Massa e Carrara e, dopo aver visionato la sua patente marocchina e accertato che era privo di permesso di soggiorno, gli hanno perquisito l’auto, scovando sotto al cruscotto, ben occultato e custodito in un sacchetto trasparente, oltre mezzo etto di polvere bianca.

Lui ha iniziato a farfugliare qualcosa, ma gli investigatori hanno fugato ogni dubbio sulla sua attività di spacciatore di cocaina quando dalle tasche della giacca sono spuntati fuori quasi 7.000 euro, in pezzi da 50, 20 e 10. Il malvivente è stato condotto in caserma alla Polstrada di Viareggio e, appena la Scientifica ha confermato che si trattava di cocaina, i poliziotti lo hanno arrestato per spaccio di stupefacenti, sequestrandogli l’auto, i contanti, un cellulare e la cocaina, dalla cui vendita lo straniero avrebbe potuto ricavare oltre 40.000 euro.

Tutte le notizie di Viareggio