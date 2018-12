Il Bisonte, Santo Stefano al Mandela Forum contro la Lardini Filottrano

Si chiude con il tradizionale turno di Santo Stefano il 2018 de Il Bisonte Firenze. Domani alle 17 al Mandela Forum arriva la Lardini Filottrano per la dodicesima e penultima giornata del girone d’andata della Samsung Volley Cup di Serie A1, ma in realtà per le bisontine sarà l’ultima, visto che riposeranno nel turno del 29 dicembre. Per la squadra di Caprara si tratta quindi di un appuntamento decisivo per centrare la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia: battere Filottrano permetterebbe a Il Bisonte di consolidare la sua posizione fra le prime otto della classifica, in attesa dei risultati dell’ultima d’andata. Il punto conquistato nel derby ha dato ulteriore fiducia a Dijkema e compagne, che domani proveranno a regalarsi una bella vittoria, ma occhio alla Lardini, che nonostante il terzultimo posto è una squadra solida e quadrata, che ha dimostrato di poter dar fastidio a qualsiasi tipo di avversaria.



MODIFICHE PER L’ACCESSO AL MANDELA FORUM – La concomitanza col match del prospiciente stadio ‘Franchi’ fra Fiorentina e Parma, con fischio d’inizio alle 15, comporterà alcune modifiche per l’accesso del pubblico al palazzetto: i cancelli apriranno alle 16 e l’ingresso sarà consentito soltanto dal lato viale Fanti, con varco d’ingresso dietro la Misericordia di San Piero Martire. Sarà poi possibile parcheggiare gli autoveicoli solo nel Viale Fanti (nel tratto compreso fra Piazza Berlinguer, la Misericordia e la recinzione della Piscina Costoli), oppure in Piazza Berlinguer (nell’area adiacente la recinzione della Piscina Costoli), anche se è consigliato l’arrivo a piedi.



PROMOZIONE – Grazie all’accordo con Acf Fiorentina, sarà prevista una gustosa promozione per i tifosi viola che dopo aver assistito al match fra Fiorentina e Parma al ‘Franchi’ vorranno attraversare la strada e venire al Mandela Forum: presentandosi al botteghino con il biglietto di Fiorentina-Parma o con l’abbonamento alla Fiorentina (e con un documento di riconoscimento) l’ingresso per assistere al match de Il Bisonte costerà solo cinque euro invece dei canonici dodici.

EX E PRECEDENTI – L’unica ex della sfida è Chiara Di Iulio, che prima di sbarcare a Filottrano quest’estate ha giocato ne Il Bisonte nella scorsa stagione. I precedenti invece, fra B1 e A1, sono quattro, con due vittorie per Il Bisonte (compreso il 3-0 del Mandela Forum nella scorsa stagione) e due per Filottrano (di cui una in casa dell’Azzurra, a San Casciano, nella B1 2010/11).

LE PAROLE DI BEATRICE PARROCCHIALE – “Contro Scandicci nei primi tre set abbiamo giocato una bella pallavolo, poi nel quarto e nel quinto la Savino Del Bene ha sicuramente alzato il livello, ma noi abbiamo smesso di giocare. È stato un peccato non riuscire a portare a casa la partita, ma domani affrontiamo Filottrano e questa sfida è importante per due motivi: intanto in chiave Coppa Italia, visto che per qualificarci ai quarti dobbiamo arrivare almeno ottavi alla fine del girone d'andata, ma soprattutto per prendere ancora più fiducia dopo gli ultimi progressi. Per questo invito i nostri tifosi a venire numerosi al Mandela Forum: ci serve anche il loro sostegno”.

LE AVVERSARIE – La Lardini Filottrano di Filippo Schiavo, subentrato da circa un mese a Luca Chiappini (di cui era il vice), dovrà probabilmente fare a meno di Paola Cardullo (problema muscolare) e quindi potrebbe schierarsi con la giapponese Koyomi Tominaga (classe 1989) in palleggio, la statunitense Aiyana Whitney (1993) come opposto, Chiara Di Iulio (1985) e la greca Anthi Vasilantonaki (1996) in banda, Ilaria Garzaro (1986) e Giulia Pisani (1992) al centro e Chiara Rumori (1998) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Lardini Filottrano sarà trasmessa in diretta streaming da LVF TV (www.lvftv.com), la web tv ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile: il match sarà visibile agli abbonati in HD, con la telecronaca di Stefano Del Corona e il commento tecnico di una ex campionessa come Silvia Croatto, e sarà poi trasmesso in differita da Tele Iride, la tv ufficiale de Il Bisonte (canale 96 del Digitale Terrestre), sabato alle 21.20 e poi domenica alle 15.

Fonte: Ufficio Stampa - Il Bisonte Firenze

