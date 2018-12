Coltello alla mano sequestra e abusa di un'escort, arrestato un 21enne

Avrebbe sequestrato di una escort brasiliana di 29 anni, il 30 settembre a Follonica (Grosseto), e abusato di lei sotto la minaccia di un coltello per poi andare via dopo averle rubato il telefono che usava per lavoro e 250 euro in contanti. Per questo un senegalese di 21 anni, non in regola con il permesso di soggiorno e già conosciuto alle forze dell'ordine per reati sessuali, è stato arrestato dalla polizia di Grosseto con le accuse di rapina, violenza sessuale e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, la ragazza si trovava nel suo appartamento di Follonica quando lo straniero è entrato in casa minacciandola con il coltello, le ha fatto spengere il telefono e le ha ordinato di andare in camera da letto dove si è consumata la violenza.

