Firenze, oltre 1200 persone ai pranzi di solidarietà di Sant'Egidio

Sono oltre 1200 le persone che oggi hanno preso parte ai due pranzi di Natale all'insegna dell'accoglienza e della solidarietà organizzati a Firenze dalla comunità di Sant'Egidio: uno nella basilica di San Lorenzo, alla presenza dell'arcivescovo Giuseppe Betori e al quale hanno partecipato oltre mille persone, e l'altra allo Spazio Reale a San Donnino dove gli invitati erano 270.

A tavola erano seduti volontari, amici dell'associazione ma anche anziani e persone sole oltre a senza fissa dimora, anziani, richiedenti asilo, rom. Pasti, regali e allestimento delle tavole sono curati da associazioni, commercianti, e operatori di diversi settori. Durante il pranzo non sono mancati anche i babbi Natale che hanno distribuito un dono a ogni commensale.

Nel suo saluto il cardinale Betori ha ricordato "che Gesù è nato in una mangiatoia. In una mangiatoia dunque si mangia", ha aggiunto esprimendo l'augurio "che ognuno sia nutrimento di amicizia per gli altri". Due anche i pranzi organizzati a Livorno, nella chiesa di San Giovanni Battista e presso la ex-circoscrizione di Corea. A Pisa l'appuntamento è nella Chiesa di San Matteo, e a Lucca presso il complesso monumentale di San Francesco e nel quartiere di Pontetetto. Nel complesso, secondo la Comunità di sant'Egidio, sono oltre 2500 le persone che in Toscana hanno preso parte ai pranzi di Natale.

