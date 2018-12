Incidente mortale sull'Aurelia, la donna era la sorella dell'ex sindaco di Orbetello

Si chiamava Patrizia Paffetti la donna morta nell'incidente avvenuto alla vigilia di Natale sull'Aurelia al bivio per Cupi (Grosseto). La donna, 59 anni, era la sorella dell'ex sindaco di Orbetello, Monica Paffetti. La donna era originaria di Orbetello ma lavorava come biologa all'ospedale Le Scotte di Siena. Ferita gravemente la figlia 21 anni, trasferita a Siena con il Pegaso. Il marito, 59 anni, che era alla guida, non è grave. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto sia uscita di strada schiantandosi contro un albero.

