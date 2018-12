La Pielle Livorno vince il derby contro la Libestas Liburnia 99 a 60

La PIELLE LIVORNO, davanti ad oltre 1000 spettatori, si regala il derby e si prende una parziale rivincita sulla Libertas Liburnia, dopo la finale playoff persa un anno e mezzo fa. Sei uomini in doppia cifra per la squadra di coach Andrea Da Prato, costretta a rinunciare a Jacopo Loni (salutato da un bellissimo striscione in Curva Sud) e Tommaso Dell’Agnello, tenuto precauzionalmente a riposo a causa di un ginocchio non ancora al cento per cento. E allora chiavi della squadra nelle mani di Alberto Navicelli, il bimbo di Pistoia che ha versato sul parquet ogni singola goccia di sudore per oltre 30 minuti (18 punti, 4 rimbalzi e 7 assist). Ma tutta la Pielle è scesa in campo con il sangue negli occhi, spinta dal colore di un pubblico desideroso di prendersi una rivincita con la storia. E di 39 il destino ha voluto che finisse anche questo derby, fondamentale per la Pielle per rimanere in scia alle prime della classe e guardare alla seconda metà di regular season con serenità ed entusiasmo. Un match che ha visto sei elementi in doppia cifra (Navicelli, Bertolini, Malvone, Benini, Marrucci e capitan Burgalassi), ottime cose sotto l’aspetto tecnico, ma soprattutto dell’intensità. Avanti così. Fino alla fine. E buon Natale!

PIELLE LIVORNO – LIBERTAS LIBURNIA: 99-60

PIELLE: Malvone 10, Navicelli 18, Bertolini 21, Benini 15, Burgalassi 17, Creati 7, Di Sacco, Dell’Agnello ne, Marrucci 11, Portas Vives, Garzelli ne. All. Da Prato, Fini.

Parziali: 18-17, 43-32 (25-15), 70-48 (27-16), 99-60 (29-12)

