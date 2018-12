L'Empoli Tennis School supera il turno nel campionato invernale di Terza categoria

Turno superato dalla squadra maschile dell'Empoli Tennis School nel campionato invernale regionale di Terza categoria lim. 3.4. Gli atleti guidati dal maestro Manilo Baggiani sono riusciti a battere 3-0 in trasferta a Lucca i portacolori del T.C. Le Vele di San Donato e hanno concluso al primo posto il loro girone con 6 punti. Anche la formazione lucchese ha peraltro ottenuto la qualificazione alla fase successiva come seconda classificata del raggruppamento. In una partita dove soltanto la vittoria avrebbe consentito di proseguire il cammino, i giocatori empolesi hanno subito mostrato notevole determinazione, conquistando il singolare d'apertura in modo perentorio: Federico Beduini ha sconfitto Nicholas Bacci 6/2 6/3 mettendo grande pressione ai padroni di casa. Dal proprio canto, Francesco Cioni ha poi piegato Samuele Bonanni in tre set col risultato di 6/3 3/6 6/2. Il successo ospite è stato completato dal doppio Francesco Cioni-Vittorio Cioni che ha prevalso sulla coppia locale Tommaso Picchi-Tommaso Autunnali per 6/4 6/3. Sabato 12 gennaio alle 15, in un confronto a eliminazione diretta, la compagine E.T.S., che include pure Matteo Mazzanti, affronterà quella del Circolo Tennis Empoli per accedere agli ottavi di finale. Un derby da non perdere, in tutti i sensi.

Fonte: Empoli Tennis School

