Addio ad Alessandro Talini, 52enne anima della contrada Massarella

Massarella, frazione e contrada di Fucecchio, ricorda commossa Alessandro Talini, 52 anni, fucecchiese doc scomparso questa mattina, mercoledì 26 dicembre. Il rosa e l'azzurro della sua contrada erano tra i punti cardinali della vita di 'Shishi', come veniva chiamato da amici e conoscenti. Votato agli eventi palieschi e alla Sagra della Zuppa, ha sempre donato il suo contributo alla causa. Come qualche giorno fa in occasione della cena di Natale, della quale ha detto su Facebook: "Natale non è la mia festa. La mia festa è questa gente, con il vantaggio che ci sono tutti i giorni". Talini lascia la moglie e due figli.

