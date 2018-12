Quattro case 'perquisite' dai ladri nel giorno di Natale a Firenze. Approfittandosi dell'assenza dei proprietari, i malviventi hanno portato via spiccioli, alcuni oggetti di valore e in una casa anche i regali di Natale. I colpi, valsi poche centinaia di euro, sono stati avviati tra il pomeriggio e la sera del 25 dicembre in via Toscanini, viale dei Mille, piazza dall'Olio e via Quintino Sella.

