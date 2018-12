Bernstein e Zeffirelli, conferenza per i 100 anni dalla nascita del compositore

Nell’ambito del ricco cartellone di fine anno – tracciato dal Direttore artistico, Francesco Ermini Polacci -, la Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze venerdì 28 dicembre alle ore 18.30 propone la conferenza dal titolo “Franco Zeffirelli e Leonard Bernstein al Metropolitan di New York”, organizzata in occasione del 100° anniversario della nascita del compositore e direttore d’orchestra americano.

Ermini Polacci parlerà del leggendario allestimento di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni realizzato da Zeffirelli e Bernstein per il “Met” nel 1970, con l’ausilio di varie immagini delle scene dello spettacolo e alcuni ascolti tratti dalla rara incisione dell’opera in quella storica versione, che vide cantare nei ruoli dei protagonisti due star come Grace Bumbry e Franco Corelli.

A seguire è in programma la proiezione dello stesso spettacolo, nella versione data al Met nel 1978.

La prenotazione all’evento è obbligatoria; si può scrivere una mail a ticket@fondazionefrancozeffirelli.com oppure si può telefonare (ore 10-17, dal martedì alla domenica) al numero 055.2658435.

Il prezzo d’ingresso è di 10 euro e dà diritto anche all’accesso gratuito al Museo Zeffirelli attraverso un voucher valido per i 60 giorni successivi a quello dell’emissione del biglietto.

Da segnalare che, oltre che nei modi già indicati, anche quest’ultimo appuntamento del cartellone 2018 degli spettacoli della Fondazione Zeffirelli è prenotabile anche tramite apposito form sul sito www.fondazionefrancozeffirelli.com (presente nella pagina di ogni singolo evento) e che l'hashtag per le comunicazioni via social network è: #dicembreconzeffirelli.

Fonte: Centro Internazionale per le Arti dello Spettacolo - Fondazione Franco Zeffirelli onlus

