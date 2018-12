Cinture Wbc si scontrano sul ring a Firenze

Un fine anno con il botto per il pugilato fiorentino è quello che si terrà sabato 29 dicembre, alle ore 21, al palazzetto dello sport di Castello. Una riunione pugilistica che vede in programma due incontri professionistici valevoli per il Torneo delle Cinture WBC e sei incontri dilettantistici.

Il primo dei due incontri professionistici sarà la finalissima del Torneo WBC, nei pesi superpiuma, tra Nicola Henchiri (con un record di 6 vittorie, 3 sconfitte e nessun match pari) e Maycol Antonio Escobar Cuevas (9-14-1). Il secondo incontro invece sarà la semifinale, nei pesi piuma, tra il pugile della Mugello Boxing Team, Marco Scalia (7-7-0) e Alessio Lorusso (5-3-2).

Due match equilibrati ed incerti che promettono grande spettacolo e intenso agonismo.

Nel sottoclou si confronteranno 12 giovani dilettanti, in 6 combattimenti, a degno corollario dei due match principali.

Appuntamento, quindi, a sabato 29 dicembre per salutare il 2018 con una grande serata di boxe, presso il palazzetto di via del Pontormo n. 88, con inizio alle ore 21.

Fonte: Boxe Mugello - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pugilato