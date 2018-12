Circolo diventa discoteca, sequestrato. All'interno trovate droghe

Bastava poco per entrare in quel circolo, diventato una vera e propria discoteca alle porte di Lucca: non era necessario neppure essere soci. Inoltre al suo interno un 44enne con alcune droghe è stato arrestato dai carabinieri. Altro stupefacente era presente sotto un divanetto. I carabinieri, dopo il sequestro dell'intera struttura, hanno contestato al presidente del circolo irregolarità sulle normative riguardanti il divieto di fumo nel locale e la somministrazione di cibo e bevande.

