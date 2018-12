Continua la scalata al vertice del TNT Empoli, terzo posto nel regionale nel maschile e femminile

Continua la scalata al vertice del T.N.T. Empoli fra le società toscane di nuoto. Alla fase regionale di Coppa Brema, svoltasi presso la piscina 'La Bastia' di Livorno, il club del presidente e dt Giovanni Pistelli ha ottenuto il 3° posto sia nella classifica maschile che in quella femminile; invece un anno fa colse la quarta posizione nella graduatoria di entrambi i settori. La duplice conquista del podio è stata impreziosita dalla stupenda prestazione di Linda Caponi sui 400 stile vinti in 4'02”84, sesto tempo italiano di sempre.

Con questo riscontro cronometrico, la campionessa di Fucecchio, in forza anche al Gruppo sportivo Carabinieri, sarebbe entrata in finale ai recenti Mondiali in vasca corta di Hangzhou. Nella rassegna iridata cinese, infatti, l'azzurra Erica Musso ha guadagnato l'accesso fra le migliori otto concorrenti sui 400 stile grazie al 4'03”37 firmato in batteria. La Caponi, che ha realizzato tale performance nel giorno del suo ventesimo compleanno, ha aggiunto il successo nei 200 stile, scendendo sotto alla barriera dei due minuti (1'59”92) e la piazza d'onore sui 400 misti.

Sempre in ambito femminile, dove il T.N.T. Empoli ha raggranellato 10.604 punti complessivi, pure Ginevra Taddeucci è arrivata 2a sugli 800 stile, mentre Alice Mencherini ha concluso 3a i 200 rana, al pari della staffetta 4x100 stile (Caponi-Giulia Prislei-Karina Deganello-Taddeucci).

Nelle gare maschili, in cui la società biancazzurra ha totalizzato 11.029 punti, sono poi state inanellate ben sette medaglie di bronzo con Mario Nicotra (50 e 100 stile); Alessio Gianni (200 e 400 misti); Andrea Zannelli (100 dorso); Ernesto Saccardi (200 farfalla) e la 4x100 stile (Gianni-Andrea Zannelli-Saccardi-Nicotra).

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

