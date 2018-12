Coppie storiche di Castelfranco festeggiate al Teatro della Compagnia

Appuntamento ormai tradizionale per Castelfranco di Sotto che anche quest’anno ha voluto festeggiare tutte le coppie che nel 2018 hanno tagliato un traguardo importante. Stiamo parlando di chi ha festeggiato le nozze d’oro, di smeraldo, di diamante e addirittura di platino per essere rimasti insieme 50, 55, 60 e 65 anni. Sabato il Teatro della Compagnia ha accolto 24 coppie che sono state premiate dal sindaco Gabriele Toti in una cerimonia condotta da Daniela Balatresi ed accompagnata accompagnato dalle poesie del Gruppo teatrale “Four Red Roses” e dal violino dell'Accademia musicale di San Miniato Basso.

“Quello che il Comune vuole dire oggi alle tante coppie che festeggiano un traguardo così importante come l’anniversario di matrimonio è grazie – ha detto il sindaco Toti -. Perché la scelta di passare una vita insieme, nonostante le difficoltà e i momenti più duri, non rappresenta solo un momento privato e familiare, ma una reale testimonianza del contributo dato alla crescita della comunità, con il proprio lavoro, dedizione e attaccamento alla famiglia. Famiglia che non è solo il centro degli affetti per un individuo, ma anche la capacità di mantenere relazioni durature nella coppia.

Queste persone sono un esempio per tutta la nostra società civile. Hanno saputo difendere con forza il valore dell'unione, con la perseveranza necessaria per vivere insieme le prove che la quotidianità ti pone davanti. Tutta la comunità di Castelfranco dev'essere grata per il prezioso contributo che queste coppie rappresentano, la luce di un faro in una società che sta diventando sempre più priva di certezze”.

Ecco infine le coppie premiate. Nozze di Platino: Oriano Guerri e Augusta Marta Ginanni, Ampelio Melani e Maria Giovanna Battini. Diamante: Andrea Gilo e Maddalena Abbruzzese. Smeraldo: Ezio Campani e Loriana Pucci, Carlo Corsi e Marina Battistelli, Renzo Fontanelli e Margherita Lastrucci, Cesare Giulio Frascatani e Romana Ficini, Moreno Meucci e Bianca Maria Puccetti, Mario Quinti e Carmela Calò, Antonio Safina e Diva Mariani, Luigi Safina e Rosanna Nuti. Oro: Sergio Bertini e Maria Bertelli, Enzo Buralli e Anna Campigli, Valerio Caciagli e Berta Giani, Paolo Casale e Marilena Costanzi, Roberto Conforti e Daniela Socci, Mario Corsi e Angiola Valentini, Costantino Licursi e Maria Grazia Carosia, Remo Martini e Diva Bottoni, Ivo Quaglierini e Maria Rovini, Mario Ribechini e Alba Dainelli, Umberto Stefanini e Santina Greppi, Bruno Torrigiani e Maria Emanuela Lomuscio, Marino Toti e Margherita Lunghini.

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto