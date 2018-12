Cpap a Puggelli: "Montemurlo, Carmignano e Poggio entrino nella diocesi"

Oggi 26 dicembre 2018, festa di Santo Stefano patrono della nostra città, abbiamo visto con piacere la presenza del presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli alla cerimonia nella nostra Cattedrale. Il pensiero è subito corso all'area geografica della nostra Diocesi che non è pari a quella della nostra Provincia. Infatti Il Presidente Puggelli è sindaco di Poggio a Caiano, comune che non è compreso nella nostra diocesi, così come Montemurlo e Carmignano,

Ci sembrerebbe giunto il momento di richiedere che anche i Comuni sopra citati, ricadenti nel nostro territorio Provinciale, entrassero a far parte anche del territorio della Diocesi Pratese. Questo dovrebbe essere il primo impegno del nuovo Vescovo, quando arriverà, ma nel frattempo Mons Franco Agostinelli potrebbe cominciare a sondare il terreno.

Fonte: Comitato Provinciale Area Pratese

