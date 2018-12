Al circolo PD Fucecchio Centro (via Roma, all'interno del circolo Pacchi) si terrà un incontro con il senatore Dem Dario Parrini per discutere del congresso del Partito Democratico e della legge di bilancio 2019. Questo è uno dei tanti incontri che Parrini sta avendo nell'Empolese Valdelsa per trattare con militanti e simpatizzanti i temi dell'attualità politica. Appuntamento alle 21.30.

