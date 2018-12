Dieci anni di teatro nel carcere di Prato: nasce una mostra fotografica

Talking Crap, “Parlare di fesserie”, nasce dallo studio e dalla lettura delle opere di Samuel Beckett che in questi due anni hanno accompagnato il laboratorio di ricerca che Metropopolare conduce all’interno del carcere maschile di Prato, intrecciandosi ad un approfondito lavoro di scrittura di scena.

Il riferimento immediato va in particolare all’opera "Krapp’s Last Tape", L’ultimo nastro di Krapp, da cui la nostra riscrittura prende le mosse per poi spostarsi in un racconto frutto di un confronto continuo tra regista e attore.

Il risultato di questo lavoro è una sorta di diario intimo, che prende le mosse dal vissuto raccolto in carcere e dall’opera del grande autore irlandese per poi diventare metafora e riflessione tragicomica sulla fragilità dell’uomo in contrapposizione alla macchina e sulla parola che qui diviene oggetto da graffiare, contenuto da sbeffeggiare, in un rapporto sofferto e pieno di nostalgia per un passato lontano in cui in essa si poteva ancora riporre fiducia.

Qui la parola delude e ferisce, e viene per questo martoriata e smembrata, ridotta e declassata a puro suono, a lamento infantile; qui si parla di “fesserie”.

Note di regia

"Quest’anno la mia avventura con Metropopolare all’interno del carcere maschile di Prato compie 10 anni di attività e inevitabilmente è tempo di bilanci e di ricordi. Mi guardo indietro scoprendo quasi per incantamento quanta strada ho percorso insieme ai miei formidabili compagni di viaggio. Festeggiamo costruendo per la prima volta un monologo, che sia pieno di ricordi, i nostri, quelli miei, quelli dell’attore-autore che lo interpreterà, quelli dei nostri compagni. Ad accompagnarci ed illuminarci in questa impresa, un autore a noi assai caro, Samuel Beckett, la cui lettura sarà stimolo e domanda continua, proprio come solo il teatro e la buona letteratura sanno fare"

TALKING CRAP

27 e 28 Dicembre - ore 21.00

Teatro Magnolfi, Prato

Nel foyer del Teatro Magnolfi sarà allestita una mostra fotografica per festeggiare i nostri 10 anni all'interno della Casa Circondariale La Dogaia di Prato e ripercorrere gli spettacoli realizzati con i nostri attori.

A seguito dello spettacolo faremo un brindisi per ringraziare tutti coloro che continuano a seguire e a sostenere il nostro lavoro.

regia Livia Gionfrida

con Robert da Ponte

assistente alla regia Giulia Aiazzi

assistente al progetto Paolo Gruni

tecnico di compagnia Michele Percopo

direzione tecnica Marco Cecchi

scene Alice Mangano

foto e progetto Laura Meffe

produzione Teatro Metropopolare

in collaborazione con la Casa Circondariale di Prato La Dogaia

con il sostegno di Regione Toscana e Comune di Prato

ingresso libero

info e prenotazioni

teatro@metropopolare.it

www.metropopolare.it

Tutte le notizie di Prato