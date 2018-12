Incidente al Terrafino nella notte tra Natale e Santo Stefano

Sono stati estratti dalle auto incidentate, malconci ma non con ferite gravi, i conducenti e i passeggeri che si sono scontrati questa notte, poco prima dell'una, in via Giuseppe Di Vittorio a Empoli, in zona Terrafino. Tra i feriti, soccorsi da due ambulanze della Misericordia e delle Pubbliche assistenze di Empoli, anche una 21enne. L'evento è stato categorizzato con un codice giallo, a indicare la media gravità della situazione. Sul posto i carabinieri di Empoli e i vigili del fuoco del distaccamento poco lontano dalla zona dei fatti. Questi ultimi hanno consegnato ai sanitari inviati dal 118 le persone ferite.

