Lutto cittadino a Vinci per il 21enne che si è tolto la vita

Il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia ha decretato il lutto cittadino in occasione dei funerali del 21enne che si è tolto la vita con un arma da fuoco lo scorso 22 dicembre. "Interpretando il sentimento unanime dell’intera cittadinanza - scrive Torchia su Facebook -, profondamente addolorata per la perdita di un ragazzo di 21 anni, dotato di straordinaria umanità e generosità, il Sindaco ha decretato il lutto cittadino, per giovedì 27 dicembre, in occasione delle esequie che si svolgeranno nella Chiesa di San Bartolomeo alle ore 15. Sugli uffici comunali verrà esposta la bandiera a mezz’asta. Per tutta la durata della cerimonia si invitano altresì gli esercizi commerciali a sospendere le attività ed i cittadini tutti a partecipare al lutto nel segno del raccoglimento e del rispetto". La salma del giovane era stata sottoposta ad autopsia nonostante gli elementi convergessero verso la deliberata scelta di porre fine alla sua esistenza.

