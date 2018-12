Muore 79enne caduto nel fiume Sieve

Un 79enne è morto dopo essere precipitato nel fiume Sieve nei pressi del ponte che lo attraversa nel comune di Borgo San Lorenzo, nel Mugello. I vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti nei pressi di via Caduti di Montelungo assieme ai carabinieri e ai sanitari inviati dal 118 ma per l'anziano non c'è stato niente da fare nonostante il recupero e le manovre di rianimazione. Le cause della caduta in acqua sono in corso di accertamento.

