Nuoto Valdinievole alla Coppa Toscana Sprint: i risultati

Altre belle prestazioni e buoni risultati per la Categoria dell'Asd Nuoto Valdinievole impegnata nella "Coppa Toscana Sprint" svolta alla piscina "R.Dani" di San Marcellino. I 21 atleti allenati da Toni Calistri e Stefano Giannini hanno messo a segno tanti bei piazzamenti (individuali e staffetta), impreziositi da diversi primati personali e da cinque medaglie. Matteo Marmi (classe 2000, categoria cadetti) sale sul gradino più alto del podio nei 50 metri dorso, Alice Battaglia (2006, categoria ragazzi) è seconda nei 50 dorso e terza nei 50 stile libero, Francesco Giacomelli (2004, ragazzi) è argento nei 100 misti e Simone Ginanni (2003, ragazzi) chiude terzo nei 50 rana. Quarta piazza per Giacomelli nei 50 stile, Matteo Ferraro (2005, ragazzi) nei 50 rana, Chiara Marotta (2005, ragazzi) nei 100 misti, Aurora Lucia Pasquini (2004, juniores) nei 100 misti, Filippo Rustichini (2004, ragazzi) nei 50 farfalla e Francesco Ginanni (1999, categoria cadetti) nei 50 metri sia rana che farfalla. Marmi e Irene Recchia (2006, ragazzi) terminano al quinto posto rispettivamente nei 50 rana e 100 misti mentre in sesta posizione chiudono Erika Doto (2006, ragazzi) nei 50 rana e Alessia Mancini (2004, juniores) nei 50 dorso. Medaglia di bronzo nella 4x50 stile libero e 4x50 misti per la staffetta femminile (Maria Sofia Agnelli, Alice Battaglia, Chiara Marotta e Giulia Bruni). Quarta piazza, sempre nella 4x50 stile e 4x50 misti, per la staffetta maschile (Francesco Giacomelli, Simone Ginanni, Filippo Rustichini e Andrea Lasalvia). Nei Ragazzi buone prestazioni di Andrea Lasalvia (2003), Maria Sofia Agnelli e Giulia Bruni, entrambe del 2005, Leonardo Alfieri, Filippo Cecconi, Lorenzo Folinea e Tommaso Rustichini, tutti classe 2004, nei cadetti di Marina Mariotti (2002) e negli juniores di Rachele Niccolai (2004).

Fonte: Asd Nuoto Valdinievole

