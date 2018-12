Palagina Volley Cappiano festeggia il quinto posto in classifica

DLF Livorno vs. Palagina Cappiano Volley 0-3 (18- 25 * 19-25 * 19 - 25)

Livorno, il quartiere Corea è la roccaforte della DLF. Palagina Cappiano Volley che già da tempo deve fare a meno delle infortunate Camila Franco banda, capitan Janet Puccinelli centrale e della nuova arrivata Campigli Martina un Jolli molto promettente.

Coach Vittorio Pugliese Vittorio schiera in partenza Glenda Romeo e Arianna Lupi banda, Rita Bertini opposto, Lisa Ceccantini libero, Maria Chiara Maccioni alzatrice, Denise Marzuoli e Greta Puccioni centrali. Partita bellissima con una squadra che ha fame di Vittoria e di rivincite dopo le sfortunate prestazioni iniziali.

Palagina Cappiano vince il primo set 25 a 18. Secondo e terzo set più o meno si assomigliano: vediamo le calligiane comandare e distruggere nel senso sportivo le avversarie. In ricezione e in fase difensiva le bimbe calligiane sono perfette registrate a dovere da Ceccantini a Bertini da Romeo a Lupi. M.Chiara Maccioni sontuosa nelle alzate in cabina di regia capace di mettere in moto tutte le attaccanti.

In fase di attacco Marzuoli e Puccioni sono incisive. Romeo e Bertini variano gli attacchi da intelligenti pallonetti a bordate incredibili. Lupi è l’arma in più di questa macchina perfetta. Mette in grandissima difficoltà le livornesi con le sue battute incisive e con i suoi attacchi precisi e violenti. Tutto ciò si traduce in due 19 a 25 e 19 a 25 in favore di Palagina Cappiano volley. Il coach Vittorio Pugliese è stato perfetto. Ha presentato una squadra veramente spettacolare.

Premio MVP: Arianna Lupi.

Prossimo appuntamento il 10 gennaio 2019 contro Cascina Volley al PalaPascoli di Fucecchio.

Fonte: Palagina Cappiano Volley

