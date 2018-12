Pd Cascina: "Natale al contrario, Legnaioli riscrive i valori cristiani"

Donatella Legnaioli usa la vigilia di Natale nel tentativo di riscrivere i valori cristiani. Da assessora e deputata dovrebbe interessarsi ai cittadini che l'hanno votata, anziché cercare visibilità in materie che dimostra di conoscere poco.

Da assessora alla polizia municipale del Comune di Cascina non è capace di risolvere il contenzioso tra amministrazione e corpo dei vigili.

Da deputata ritiene che lavorare per il territorio voglia dire imbarcarsi in dispute teologiche, senza aver ruolo e competenze per farlo.

In tutto il suo post ci sono solo tre righe condivisibili: gli auguri finali. Peccato che tutto quel che scrive prima sia lontano dai valori e dal senso del Natale.

Solo una domanda ci sentiamo di porle: da quale passo del Vangelo ha estratto "Prima gli italiani"? Forse dalle parole del discorso della montagna come "Beati gli operatori di pace" o "Beati i misericordiosi"?

Fonte: Pd Cascina

