Riapre la piscina di Castelfranco, rientrato l'allarme legionella

È iniziato il conto alla rovescia per la riapertura della piscina di Castelfranco di Sotto prevista per lunedì 7 gennaio. Ripartiranno quindi tutte le attività promosse dall’Uisp, l’ente che ha in gestione l’impianto. Riapertura in tutta sicurezza al termine degli interventi che l’amministrazione comunale ha realizzato, soprattutto rivolti alla sistemazione della vasca piccola alla luce di alcune problematiche che erano emerse alla fine dell’estate. 25.000 euro la cifra stanziata per il rinforzo dei bordi della vasca piccola anche per migliorare la funzionalità ed il ricambio delle acque.

“Già nei mesi scorsi – spiega il sindaco Gabriele Toti – avevamo realizzato alcuni interventi alla vasca grande. Poi successivamente sono emersi problemi anche alla vasca piccola, da qui la decisione di nuovi lavori. Nel periodo di chiusura il Comune e ditte specializzate hanno provveduto anche ad una manutenzione straordinaria delle tubazioni interne”.

Rientrato anche l’allarme legionella dopo che ulteriori analisi hanno escluso la presenza del batterio. Ancora il sindaco: “Durante il periodo di chiusura della piscina erano arrivate le risposte delle analisi nelle quali si ipotizzava una presenza oltre i limiti consentiti del batterio. Abbiamo provveduto a realizzare nuove analisi che hanno poi escluso ogni presenza. La piscina quindi torna a totale disposizione dei cittadini in sicurezza e con una serie di interventi che hanno migliorato l’impianto”. Presso la piscina è aperta presso la segreteria (la mattina dalle 11 alle 13 ed il pomeriggio dalle 17 alle 19,30) per avere tutte le informazioni sui corsi ed ovviamente iscriversi.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto