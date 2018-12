Scaglia bici contro carabinieri per fuggire al controllo, arrestato 22enne a Natale

Arrestato per spaccio a Natale: un 22enne gambiano è finito nel mirino dei carabinieri del centro storico di Pisa. Durante un controllo il giovane, a bordo della sua bicicletta, per scampare al controllo ha tirato contro di loro una bici e poi è scappato a piedi. I militari sono riusciti comunque a fermarlo. Con sé aveva 18 grammi di marijuana divisi in dosi pronte allo spaccio, oltre a qualche decina di euro in contanti. Avvenuto l'arresto, il giovane è stato portato in camera di sicurezza.

