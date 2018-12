Torna il lastricato in piazza Annigoni: lo pagherà Firenze Parcheggi

Sarà Firenze Parcheggi a finanziare il rifacimento della pavimentazione in lastrico di piazza Annigoni. È quanto prevede la delibera approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. Con il via libera della giunta ha dato il via libera al progetto presentato dalla Firenze Parcheggi che consiste nel ripristino delle pietre nelle parti deteriorate. Il tutto per una spesa di quasi 60.000 euro. “Si tratta di una riparazione importante e attesa alla quale seguirà la collocazione dei nuovi banchi del Mercato delle Pulci” commenta l’assessore Giorgetti. La piazza costituisce la copertura del sottostante parcheggio Ghiberti gestito dalla Firenze Parcheggi, e nel corso degli ultimi anni è stato riscontrato un deterioramento progressivo dello stato di conservazione della pavimentazione costituito da lastricato di pietra arenaria anche a causa della normale dilatazione termica stagionale. Le zone dove si riscontrano questi problemi sono in particolare modo quelle intorno alle griglie in acciaio del sistema di aerazione del parcheggio, ai chiusini e caditoie. Per una striscia a nord della piazza è stato effettuato un intervento di ripristino provvisorio con bitume che adesso sarà rimosso. In questa area e nelle altre dov’è il lastrico è danneggiato saranno riposizionate pietre dello stesso tipo (arenaria extraforte) e la medesima finitura. Senza dimenticare che lungo tutto il perimetro della piazza verranno realizzate delle fughe dove saranno collocati giunti di dilatazione termica che eviteranno il ripetersi del problema.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

