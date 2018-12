Truffano anziani allo sportello del bancomat, arrestata coppia di francesi

Anche Firenze è stata una città nel mirino di due ladri quarantenni francesi, residenti a Sanremo (Imperia), adesso arrestati per furto aggravato continuato ai danni di anziani. Mentre questi ultimi prelevavano, gli astuti ladri sbirciavano il pin mentre fingevano di attendere il loro turno. Poi, con una scusa, distraevano la vittima e gli rubavano la carta. Infine, ciliegina sulla torta, facevano credere all'uomo che la carta non tornava dal bancomat per un guasto tecnico. Quattro i colpi effettuati a Genova, altri anche a Parma, Torino e Roma. Adesso i due sono in carcere dopo l'arresto della polizia di Genova.

