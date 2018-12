Vivaio Use sboccia sotto le feste natalizie

E' stato un gran bel Natale, quello passato dal nostro vivaio. Nel turno precedente la festività, infatti, sono arrivati successi importanti. Spicca su tutti la vittoria dell'Under 16 Eccellenza che è passata per 52-75 sul campo di Pistoia con la quale era appaiata al comando della classifica. Con questo successo i ragazzi di coach Corbinelli sono ora da soli davanti a tutti e guardano così con serenità al nuovo anno. Chiude da capolista anche l'Under 18 Gold che ha vinto in modo netto contro il Biancoblù per 73-49. Termina il 2018 con una bella vittoria anche l'Under 15 Eccellenza. Contro la Laurenziana, la squadra di Luca Valentino ha vinto per 63-55 dopo una partita sempre in equilibrio, decisa nel secondo quarto. Dopo i ragazzi sono stati bravi a restare concentrati anche quando, nell'ultimo quarto, ci sono state difficoltà a segnare ed hanno così portato a casa la vittoria. Passiamo all'altra Under 16, quella guidata da Tommaso Cappa che, nel match contro Asciano, ha vinto 67-65. Partita sempre in equilibrio decisa nei minuti finali da una buona difesa e da un'altrettanto buona percentuale ai tiri liberi sul fallo sistematico degli avversari. Con questa vittoria si conclude il girone di andata con l'Use tra le prime 4 del girone. Niente da fare, invece, per l'Under 15 Silver che ha perso sul campo dell'imbattuta Fucecchio per 62-30. Senza storia la partita con i ragazzi di coach Ferradini che, di fatto, hanno lottato solo il primo tempino. Chiude il resoconto del settore maschile l'Under 14 Gold che ha perso in casa dal Don Bosco per 49-66, un ko che non fa male alla classifica visto che la squadra di Lorenzo Del Meglio resta ancora al comando assieme a Pistoia. Per quanto riguarda il settore femminile, in campo c'era l'Under 14 di Daniela Chiari che ha colto un bel successo sul campo di Lucca per 38-46.

Fonte: Use Basket Empoli

Tutte le notizie di Basket