Il libro 'Setta di Stato' donato alla Biblioteca comunale

"Era il 30 Luglio quando portavo in consiglio Comunale un ordine del giorno per chiedere al Comune di Impruneta di esprimere piena e partecipata solidarietà alle vittime del sistema Forteto, per chiedere al Governo di commissariare la cooperativa il Forteto e per chiedere al Parlamento di istituire una commissione bicamerale d'inchiesta per indagare e chiare cosa è realmente accaduto in quei luoghi. Il Consiglio lo approvava all'unanimità e pertanto ci tengo a rinnovare il mio ringraziamento al Sindaco Calamandrei che nella sua dichiarazione di voto aveva senza riserve preso le distanze da quel sistema. Il Governo ha recentemente e finalmente commissariato la cooperativa e il Parlamento Italiano ha istituito la commissione d'inchiesta" dichiara Matteo Zoppini, Consigliere Comunale ad Impruneta.

"Siamo qua per donare il libro 'Setta di Stato' di Duccio Tronci e Francesco Pini alla biblioteca comunale. Speriamo di fare cosa gradita verso i nostri concittadini e per chi non conoscesse la storia del Forteto lo invitiamo a prendere in prestito le copie che abbiamo regalato alla biblioteca. Ci teniamo particolarmente affinché questa storia sia adeguatamente conosciuta per rendere consapevoli tutti i cittadini di cosa è avvenuto a qualche chilometro di distanza" dichiarano Maria Teresa Lomabrdini, coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia e Claudio Gemelli, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Impruneta