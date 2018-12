Adika Pongo e le imitazioni di Emanuela Aureli a Pisa per Capodanno

Pisa si prepara nel migliore dei modi a festeggiare la Notte più lunga dell’anno con la comicità di Emanuela Aureli e le sonorità Disco degli Adika Pongo. Con loro, sul palco allestito per l'occasione nella centralissima piazza Garibaldi anche Maria Elena Fabi, giornalista Rai, alla quale sarà affidato il compito di traghettare pisani e turisti nel 2019 con il classico brindisi di Mezzanotte.

La nota imitatrice e attrice intratterrà il pubblico a partire dalle ore 22.45 poi, subito dopo la Mezzanotte, saranno sparati i tradizionali fuochi d’artificio ad illuminare gli splendidi Lungarni in un suggestivo gioco di luci e emozioni. Alle 00.30, il concerto degli Adika Pongo. Nel pomeriggio lungo piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia, piazza XX Settembre e Borgo, lo spettacolo itinerante della Compagnia Accademia Creativa “Bianche Presenze” (ore 18.00 - 21.30 - 00.30). Il Capodanno rientra nel calendario di eventi “Natale di Stelle 2018”, coordinato dal Comune di Pisa, ricco di appuntamenti per tutto il mese di dicembre fino al 6 gennaio.

«Abbiamo allestito un programma ricco di appuntamenti belli e suggestivi – dice l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. E siamo molto soddisfatti della risposta della città che dimostra di avere apprezzato. Tutti gli appuntamenti sono stati partecipati e per questo voglio ringraziare quanti hanno collaborato a “Natale di Stelle 2018”. Peraltro le belle immagini del “Carillon vivente” sono andate anche sul Tg2 e questo è una conferma che la nostra Città sa essere un ottimo richiamo per i turisti per tutto l’arco dell’anno, in quanto la nostra è un’offerta turistica permanente. Per questo siamo convinti che anche la serata del Capodanno saprà richiamare per le strade del centro storico tanti pisani e turisti e abbiamo scelto un programma adatto a tutti, con la musica degli Adika Pongo, alle famiglie con l’ironia di Emanuela Aureli, infine a tutti quanti con i tradizionali fuochi d’artificio».

«Siamo soddisfatti per questo calendario di incontri cui abbiamo cominciato a lavorare già dall’estate scorsa - dice la presidente della III Commissione Consiliare,Maria Punzo -. Peraltro, con soddisfazione tengo a sottolineare come il Capodanno sarà tutto al femminile, con le donne grandi protagoniste, Emanuela Aureli, Maria Elena Fabi, e la cantante Francesca Silvy degli Adika Pongo. In piazza ci saranno tanti pisani ma anche tanti turisti, italiani e stranieri, e abbiamo offerto loro un grande spettacolo».

Tutti gli orari

ore 18.00 e 21.30 (piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia, piazza XX Settembre e Borgo) spettacolo itinerante “Bianche Presenze”;

ore 22.00 (piazza Garibaldi/Ponte di Mezzo)

presenta Maria Elena Fabi, concerto del Gruppo musicale Adika Pongo;

ore 22.45 Spettacolo comico di Manuela Aureli;

ore 24.00 Brindisi di Auguri di buon anno;

ore 00.05 Spettacolo pirotecnico;

ore 00.30 concerto del Gruppo musicale Adika Pongo;

ore 00.30 spettacolo itinerante “Bianche presenze”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

