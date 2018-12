Al Parco dell'Anconella con equilibrismo, musica e clowneria: al via Cirk Fantastik d'Inverno

Un mondo affascinante, fatto di acrobazie avvincenti, di intensa poesia e di storie fuori del comune per regalare pause suggestive e piacevoli durante il periodo movimentato attorno alle festività natalizie. Dal 28 dicembre al 2 gennaio il Parco dell’Anconella di Firenze accoglie CIRK FANTASTIK! D’INVERNO che, all’interno dello chapiteau di CircoKrom, presenta al pubblico spettacoli pomeridiani e serali con compagnie di rilievo internazionale di circo, teatro e cabaret, oltre a concerti e laboratori. In un’atmosfera calda e onirica, spettacoli di circo e teatro, funamboli, inaspettate acrobazie, musicisti e improvvisazioni di intensa poesia e di storie fuori del comune.

Il programma prende il via venerdì 28 dicembre alle ore 16 con uno spettacolo di circo adatto un pubblico di ogni età. Equilibrismo, funambolismo, acrobazie folli e clowneria saranno gli ingredienti principali dello spettacolo Circo Krom che vedrà in scena Mojito Clown: bizzarro personaggio circense chiamato a confrontarsi con le proprie paure e a scoprire il mondo del circo come se fosse un'avventura. A seguire il battesimo del circo: un assaggio di moltissime tecniche delle arti circensi, una presentazione in pillole delle diverse discipline del circo per scoprire le basi a partire dagli interessi e le attitudini di ognuno e per dare spazio a idee e esperienze.

Alle 20:30 il VolaTutto Cabaret dei giovani artisti fiorentini: varietà di circo contemporaneo e clownerie. In questo cabaret il pubblico troverà l'unione di giocolieri, acrobati, clown, incredibili virtuosismi e tanto altro per una serata all'insegna del divertimento. Uno spettacolo per grandi e piccini che lascerà tutti col sorriso sulle labbra.

In chiusura, alle 22, il concerto Super Jam con la house band Gherardi. Una carovana di musicisti e ballerini sul palco per suonare e ballare tra ritmi funky, psichedelici, tribal e altre imprevedibili sonorità. Oltre all'house band saranno ospiti fiati, chitarre e chiunque voglia approfittare della magia della Jam nel CircoKrom.

IL CAPODANNO DEL CIRK FANTASTIK!

Nel giorno di capodanno, fin dalle ore 16, spettacoli di equilibrismo funambolismo e clowneria. A partire dalle 21 cena (con prenotazione obbligatoria entro il 27 dicembre) e Cabaret Fantastik: numeri di danza aerea, visioni capovolte, clownerie e irriverenze piccanti, funamboli, musica dal vivo e dj set.

I numeri saranno introdotti da poesie sospese, sorprese letterarie come auspici di libertà per il nuovo anno. Parole di grandi autori sui temi della libertà e della multiculturalità, da Galeano ad Alda Merini, accompagneranno voli pindarici di sogni e possibilità.

In serata un'esplosione di musica da Lisbona e dal Brasile con il gruppo Forrò Mior con Jabu Morales: un incontro artistico sorprendente tra il gruppo multietnico Forró Miór con talentuosa cantante, compositrice, percussionista brasiliana Jabu Morales. I due progetti musicali si riconoscono artisticamente e condividono una passione per la contaminazione tra i ritmi popolari brasiliani (forró, samba, maracatú, carimbó, ijexa) con altri ritmi della diaspora africana (cumbia, calypso, merengue, funaná, guaguanco). L'originalità e l'energia del gruppo Forró Miór si uniscono alla forza poetica della voce della cantante afro brasiliana, in un viaggio sonoro verso la fusione di armonie, ritmi e melodie di diversi orizzonti del mondo. A seguire per tutta la notte il dj set di Guerrilla Sound System.

Spettacoli a offerta libera consapevole

Un progetto di aria Network culturale

In collaborazione con CircoKrom

Con il sostegno del Comune di Firenze, Quartiere 3, Publiacqua

Info e Prenotazioni: info@cirkfantastik.com - www.cirkfantastik.com

Programma:

VENERDì 28

Apertura

Ore 16 Passione per il circo di CircoKrom. (Equilibrismo, funambolismo, acrobazie folli e clowneria)

a seguire Battesimo del circo! Tutti possono provare i giochi del circo.

Ore 20.30 Vola Tutto Cabaret.

Ore 22.00 Super Jam! House band Gherardi: percussioni; Zini: batteria; Bardi: tastiera. Una carovana di musicisti e ballerini sul palco!

SABATO 29

Ore 16.00 Caleidoscopio. The history of your dreams. Spettacolo vero e poetico per un mondo senza confini.

Ore 18.30 En Piste! Cabaret degli allievi della scuola di circo

Ore 21.00 Filonautas. Naufraghi per scelta. (Circo-Teatro-Funambolismo)

Ore 22.00 POPS! Tropicalismo in concerto

DOMENICA 30

Ore 16.00 Filonautas. Naufraghi per scelta (Circo-Teatro-Funambolismo)

Ore 18.30 Bruna è la notte. Con Alessandro Riccio e Alberto Becucci (Teatro-Musica)

Ore 21.30 Bruna è la notte. Con Alessandro Riccio e Alberto Becucci (Teatro-Musica)

LUNEDì 31

Ore 16.00 Passione per il circo di CircoKrom. (Equilibrismo, funambolismo, acrobazie folli e clowneria)

>> CenaCabaretConcertoDj<<

Chiudi e inizia l'anno con CIRCO e MUSICA!

A partire dalle 21.00 Cena e Cabaret Fantastik! nel CircoKrom.

Musica, numeri di danza aerea, poesie sospese, visioni capovolte, clownerie, irriverenze piccanti, funamboli e acrobazie accompagneranno il cenone di Capodanno in un'atmosfera calda e onirica dentro allo chapiteau di CircoKrom.

A seguire Concerto Forrò Miòr feat Jabu Morales

e dj set Guerrilla Sound System

Una contaminazione esplosiva tra i ritmi popolari brasiliani (forró, samba, maracatú, carimbó, ijexa) con altri ritmi della diaspora africana (cumbia, calypso, merengue, funaná, guaguanco). Un viaggio sonoro verso la fusione di armonie, ritmi e melodie di diversi orizzonti del mondo.

Da ballare...tutta la notte!

MARTEDì 1

Ore 16.00 Strudel di Buling Circus. (Circus, theatre and fun! Roue cyr, clown, giocoleria)

Ore 18.00 Passione per il circo di CircoKrom. (Equilibrismo, funambolismo, acrobazie folli e clowneria)

a seguire Battesimo del circo! Tutti possono provare i giochi del circo.

MERCOLEDì 2

Ore 16.00 Passione per il circo di CircoKrom. (Equilibrismo, funambolismo, acrobazie folli e clowneria)

a seguire Battesimo del circo! Tutti possono provare i giochi del circo.

