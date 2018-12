Al Teatro Studio Concerto il 2019 parte con la Filarmonica Bellini

Venerdì 4 gennaio 2019 alle 21 al Teatro Studio Mila Pieralli (via Donizetti 58, Scandicci) la Filarmonica Vincenzo Bellini, con il patrocinio del Comune di Scandicci, presenta il tradizionale Concerto d'inizio anno, arrivato quest'anno alla tredicesima edizione. Verranno eseguiti brani di musica da film, musica originale per banda e musica classica degli autori John Philip Sousa, Gioachino Rossini, N.A.Rimsikij-Korsakov, Nino Rota, Igor Stravinsky, John Williams, R.M. Sherman e R.B. Sherman. Dirige la Banda della Filarmonica Vincenzo Bellini il Maestro Luigi Giordano. Ingresso Libero.

Nel 2019 la Filarmonica celebrerà il 150esimo Anniversario della Fondazione. La Fondazione della Filarmonica viene fatta coincidere, in mancanza di altri atti purtroppo smarriti nell'anno dell'alluvione di Firenze, con la delibera numero 20 del Consiglio Comunale tenutosi il 31 maggio 1869 in cui viene discussa la richiesta di 42 giovani cittadini appassionati di musica, con l'idea di “organizzare una banda municipale addetta alla Comune”.

Storia della Filarmonica Vincenzo Bellini - La storia dell'associazione risale a 150 anni fa. Il materiale a disposizione non è moltissimo: gran parte fu danneggiato nell'alluvione di Firenze del 1966. Dalle informazioni esistenti, grazie anche al lavoro di ricerca di alcuni studiosi negli archivi storici del Comune, possiamo collocare la costituzione della Filarmonica al maggio del 1869 per mano di 42 scandiccesi appassionati di Musica. Al 1882 risale la costituzione della "Filarmonica di Scandicci" nel territorio di Casellina e Torri. Nel 1900 la "Filarmonica di Scandicci" assunse il nome di "Giuseppe Verdi". Nel 1910, per motivi ideologici, la banda si scisse in due sezioni, la seconda delle quali prese il nome di "Guido Monaco". Queste due bande svolsero attività disgiunte fino all'avvento del fascismo, quando furono obbligate a fondere il loro organico ed a riunirsi come "Banda Comunale", banda che durò fino al termine della guerra. Dopo la liberazione fu ricostituita la banda e adottato il nome, che ancora oggi mantiene, di "Vincenzo Bellini", col quale si intendevano dimenticare le incomprensioni ideologiche che avevano portato ad una disunità tra coloro che volevano fare musica a Scandicci. Una svolta fondamentale si ebbe nel 1972, quando il Comune di Scandicci concesse alla Filarmonica l'uso di una vecchia casa colonica ubicata nel centro di Scandicci in via San Bartolo in Tuto - la "Casa Bellocci" - che offrì alla banda una sua sede, permettendo quindi un organico stabile ed un proprio maestro e consentendo soprattutto di iniziare a svolgere, parallelamente alla consueta attività bandistica, anche un'attività didattica. La Banda era allora diretta dal Maestro Faliero Falai. Nel 1980 la Banda cambia Maestro e viene diretta dal Maestro Pierluigi Puzzolo. Nel 1985 la Banda sposta la sua sede nei locali dell'ex Farmaceutico e nello stesso anno viene indetto il I Concorso Bandistico, uno dei primi nel suo genere in Italia, che diventerà poi uno dei Concorsi Bandistici Nazionali più apprezzati. La crescita della Banda, sia qualitativa che quantitativa, fa sì che venga costituita nel 1981 la prima Big Band in Toscana diretta dal Maestro Tolmino Marianini. Nel 1992 la direzione della Banda viene prese stabilmente dal Maestro Luigi Giordano, già primo clarinetto e Vice Maestro della stessa. Nel settembre del 2004 la Banda ritorna nella sua vecchia sede, la Casa Bellocci. Nel 2008 inizia una collaborazione con il Conservatorio Musicale "Luigi Cherubini" di Firenze. Nel 2011 il Direttore del Conservatorio Paolo Biordi, concorda con la Filarmonica una collaborazione per il Corso di Direzione e d'Orchestra di Fiati, con cui viene fissato lo svolgimento di sei prove lezioni con gli allievi del corso, sotto la guida del Maestro Graziosi, e di un Concerto finale nella Sala del Buonumore. La Filarmonica ha una propria Scuola di Musica. Sono attivi corsi di Flauto, Clarinetto, Sassofono, Tromba, Trombone, Percussioni e Pianoforte. All'inizio del 2012 è stato istituito il Dipartimento di Musicoterapia per dare uno spazio musicale e di ascolto a bambini con difficoltà cognitive o relazionali. Il laboratorio di Musicoterapia è tenuto in collaborazione con la neuropsichiatria infantile e i servizi sociali del Comune. Informazioni e notizie sulla Filarmonica all'indirizzo web www.filarmonicabellini.com

