Nuovo anno, novità per le basi logistiche di Alia nell’area del Mugello

L’anno nuovo porta novità in Mugello. Da gennaio cambiano gli orari di apertura al pubblico delle due basi logistiche di Alia attive sul territorio dove da dicembre è partito il nuovo sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani.

Nel dettaglio dal 2 al 31 gennaio 2019, la struttura di Borgo San Lorenzo, ubicata in via Guido Rossa 5/B, sarà aperta al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 19.30; martedì, giovedì e sabato dalle 08.30 alle 13.30. Per lo stesso periodo, la base logistica di Torre Petrona, ubicata al civico n. 18, nel Comune di Scarperia e San Piero, sarà aperta al pubblico il martedì pomeriggio (14.00 -19.00) ed il sabato mattina (9.00 - 13.00).

Nelle due strutture gli utenti potranno recarsi per ritirare il kit dei contenitori per effettuare una corretta raccolta dei rifiuti, effettuare sostituzioni o integrazioni ai contenitori in loro possesso nonché ricevere tutte le informazioni sul nuovo servizio porta a porta ed i materiali informativi (guida alla raccolta differenziata e calendario).

Alia, infatti, in accordo con le Amministrazioni comunali, nei 5 comuni del Mugello, ha attivato da Dicembre un servizio di raccolta rifiuti che coinvolge oltre 34.000 utenze, e prevede per gli utenti di Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero un sistema “pay-it” mentre per Barberino di Mugello, Vaglia e Vicchio la raccolta porta a porta senza controllo del conferimento. Viste le diversità nei servizi attivati, Alia invita a recarsi presso la struttura di Borgo San Lorenzo (via Guido Rossa 5/B) gli utenti dei Comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero, e ricorda che la base logistica di Torre Petrona è attiva per i cittadini di Barberino di Mugello, Vaglia e Vicchio.

Da gennaio, inoltre, tutti gli utenti dell’area del Mugello potranno ricevere informazioni sul servizio anche presso gli AliaPoint, organizzati nelle rispettive sedi comunali, ed attivi in giorni ed orari ben precisi. A Borgo San Lorenzo, lo sportello presso il Palazzo Comunale sarà aperto al pubblico il II° giovedì del mese, in orario 14.00 – 18.30 (prima data: giovedì 10 gennaio), mentre per gli utenti di Scarperia e San Piero l’Aliapoint è previsto ogni IV° venerdì del mese, in orario 08.30 – 13.00 (prima data: 25 gennaio a San Piero). Per il comune di Barberino di Mugellol’appuntamento con operatori di Alia sarà ogni I° Sabato del mese, in orario 08.30 – 13.00 (prima data, sabato 05 gennaio); per i residenti a Vaglia lo sportello sarà attivo ogni IV° giovedì del mese, in orario 08.30 – 13.00 (prima data, giovedì 24 gennaio); a Vicchio l’AliaPoint sarà aperto ogni 3° giovedì del mese, in orario 08.30 – 13.00 (prima data, giovedì 17 gennaio).

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A. - Ufficio Stampa

