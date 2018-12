Buongiorno e ancora buone feste Natalizie, Natale è appena passato e ci prepariamo a salutare l'anno vecchio accogliendo quello nuovo! Ringrazio Pina che mi ha mandato questa bella ricetta, un antipasto molto sfizioso, da mangiare in un sol boccone ma molto buono. Un arancino vegetariano con il riso ma arricchito dallo zafferanno e dalle cipolle in agrodolce.

Sicuramente da provare, non è il classico arancino siciliano che vanta una lunga tradizione culinaria, è più piccolo come una polpetta, ma sicuramente molto gustoso, quello che ci vuole per stuzzicare l'appetito prima di un pranzo o una cena importante. Come mi ha fatto notare la Cri potrebbe anche essere considerato un secondo piatto, con tutto quello che in queste feste abbiamo mangiato! e magari accompagnandolo con una bella insalata con verdure miste di stagione e perché no anche con della frutta di stagione come arance e mele.

Auguro a tutti voi un felice e sereno anno nuovo, noi ci ritroveremo con la ricetta del giovedì nel nuovo anno 2019, spero che sarà un anno pieno delle vostre ricette un bacio e Buon Anno!

Arancini con salsa di cipolle

Ingredienti per 6 persone

Arancini

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 cipolla rossa tritata finemente

450 gr di riso a chicco tondo

1,25 dl di vino bianco secco

1,25 litri di brodo vegetale

1 cucchiaino di zafferano

20 gr di burro

75 gr di parmigiano grattugiato al momento

75 gr di farina

1 uovo leggermente sbattuto

75 gr di pane grattugiato finemente

5 dl di olio d’oliva per friggere

Sale e pepe nero macinato al momento

Salsa di cipolle

1 cipolla grossa tritata finemente

40 gr di burro

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaio di aceto di vino bianco

Sale e pepe nero macinato al momento

Preparazione

Scaldate l’olio in una padella capiente e saltate la cipolla finché sarà trasparente,Unite il riso e cuocete a fuoco alto, mescolando per 2 minuti. Irrorate con il vino e una volta assorbito, iniziate ad aggiungere il brodo, un poco per volta. Continuate la cottura mescolando finché il brodo sarà stato tutto assorbito. Il riso sarà pronto in circa 15-18 minuti. Salate e pepate, togliete la pentola dal fuoco e unite lo zafferano, il burro e il parmigiano. Lasciate raffreddare. Nel frattempo preparate la salsa di cipolle: saltate la cipolla nel burro in un tegamino a fuoco medio-basso finché sarà dorata e quasi caramellata. Unite lo zucchero e l’aceto, salate e pepate. Con il risotto freddo formate 24 arancini nella farina, nell’uovo e infine nel pane grattugiato. Friggeteli pochi per volta, finché saranno ben dorati. Fateli scolare su carta da cucina. Quando avrete fritto tutti gli arancini, disponeteli su un piatto da portata e distribuitevi sopra la salsa di cipolle.

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.