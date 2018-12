Aspettando Capodanno a Casciana Terme Lari, tutti gli eventi

Diverse e per ogni gusto le iniziative in programma a Casciana Terme per trascorrere la notte di San Silvestro. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni e le strutture presenti sul territorio, promuove anche quest'anno dei momenti conviviali per accogliere nel divertimento e in allegria il nuovo anno. Per chi ama la musica, il ballo e l'animazione c'è il tradizionale appuntamento in piazza Garibaldi a partire dalle ore 23.00. A suonare dal vivo, quest'anno, ci sarà il FRESH Acustic Duo; lo spettacolo è gratuito e aperto a tutti, anche a chi si decide all'ultimo momento. La regia è a cura del Comitato Commercianti di Casciana Terme. Per coloro che invece amano il teatro, c'è lo spettacolo Sorellamen: la vera storia di tre sorelle finte in programma al Teatro Verdi di Casciana con inizio alle ore 22.00. Testo e Regia di Andrea Kaemmerle. Per prenotazioni e info www.guasconeteatro.it.

Per gli appassionati della tradizione, ecco che si aprono le porte delle Terme di Casciana che quest'anno propone il bagno in notturna nella piscina termale esterna con animazione e brindisi di mezzanotte. Ingresso su prenotazione a partire dalle ore 21.30. Possibilità di apericena alle ore 20.30. Per Info e prenotazioni www.termedicasciana.it .

Per gli amanti dei presepi ricordiamo anche la possibilità di visitare le vie dei presepi a Casciana Terme, allestite fino al 6 gennaio.

Fonte: Ufficio Stampa

