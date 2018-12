In Biblioteca le conversazioni in tedesco di Amabis

L'Associazione Amici dell'Archivio e della Biblioteca di Scandicci Amabis organizza 10 incontri di conversazione in lingua tedesca con un'insegnante madrelingua. Gli incontri sono fissati nella Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a) dal 3 gennaio al 7 marzo 2019 ogni giovedì dalle 18,15 alle 19,15. Gli incontri sono gratuiti, salvo la tessera all'Associazione Amabis (5 euro), per adulti e ragazzi (dai 17 anni) che abbiano acquisito per studio, lavoro o vita privata una solida base della struttura della lingua tedesca (almeno il livello A2 del quadro di riferimento comune europeo) e desiderano esercitare la propria espressione verbale. Posti limitati, prenotazioni in Biblioteca anche per telefono (055 7591.860-861). Info: amabis.scandicci@gmail.com La Biblioteca di Scandicci via Roma 38/a.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

