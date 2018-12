Bimbo si perde alla Vigilia di Natale, ritrovato da un pratese

Nel pomeriggio della vigilia di Natale la collaborazione fra i cittadini pratesi e le forze dell'ordine hanno permesso di risolvere in breve tempo lo smarrimento di un bambino di 9 anni lungo la ciclabile del Bisenzio. Il bambino era fuori con il padre e la sorellina quando si è allontanato sparendo dalla vista del genitore che ha subito iniziato a cercarlo. Fortunatamente il bambino, ormai in lacrime, è stato trovato da un cittadino pratese che lo ha rassicurato e ha contattato la Polizia Municipale di Prato fornendo il nominativo del bambino e permettendo quindi di rintracciare la famiglia. Il padre nel frattempo aveva fermato una pattuglia della Polizia di Stato che lo ha accompagnato in viale Galilei dove lo aspettava la pattuglia della Municipale che aveva messo al riparo dal freddo il bambino in attesa del genitore. Al ricongiungimento sia padre che figlio sono scoppiati in lacrime ringraziando tutti gli agenti intervenuti.

"Quanto è accaduto è significativo di ciò che può fare il senso di comunità - ha dichiarato il sindaco Matteo Biffoni - la responsabilità di un cittadino attento ha permesso di aiutare un bambino che si era perso, l'intervento immediato e la collaborazione tra forze dell'ordine ha consentito a un padre di poter essere rasserenato in poco tempo dopo uno spavento terribile come deve essere perdere il proprio figlio. Un grazie a tutti, agli agenti e soprattutto ai cittadini pratesi che ancora una volta hanno dimostrato quanto sia forte il loro senso di comunità".

