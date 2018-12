Capodanno a Campi Bisenzio con musica, teatro e satira

Campi Bisenzio si prepara a festeggiare l'arrivo del nuovo anno all'insegna del divertimento: lunedì 31 Dicembre e Martedì 1 Gennaio Campi Bisenzio si animerà con musica per tutti di tutti i generi: musica lirica, djset e opere teatrali al teatrodante Carlo Monni.

Lunedì 31 Dicembre alle ore 21.30 al teatrodante Carlo Monni andrà in scena "La briscola in cinque", uno spettacolo in giallo, con trama satirica, ambientato in un paesino immaginario sulla costa tra Livorno e Pisa. Lo spettacolo sarà proposto, in replica, martedì 1 Gennaio alle ore 16.30. La regia è affidata ad Andrea Bruno Savelli

La notte del 31 Dicembre si brinderà al nuovo anno in Piazza Dante sulle note del DjSet a cura dell'Associazione Pehora Nera.

Martedì 1 Gennaio alle ore 21 il teatrodante offre una serata magica grazie all'opera lirica di cantanti come David Cecconi (Baritorno), Giorgia Stelbow (Soprano); accompagnati dal maestro Massimo Barsotti al pianoforte. Presenta l'appuntamento Giorgio Manetti. L'ingresso è a offerta libera e il ricavato della serata sarà devoluto alle scuole medie di Campi Bisenzio per l'allestimento di aule di musica.

Con l'approssimarsi delle feste di fine anno si verifica il maggior numero di incidenti, talvolta mortali, provocati dall'abitudine di accendere petardi e fuochi d'artificio anche illegali.

L'uso incauto dei fuochi d'artificio del genere legale può produrre lesioni gravi, come ustioni al viso e alle mani, e danni alla vista, l'uso invece di artifizi pirotecnici del genere illegale, in considerazione della loro elevata potenza, può provocare danni anche peggiori. L'attivazione di fuochi illegali determina infatti esplosioni di notevole intensità e di elevata dannosità e talvolta può dar luogo anche alla perdita totale di arti, dell'udito e della vista. In varie operazioni di sequestro l'involucro di questi fuochi illegali è risultato essere di plastica e ciò ne fa aumentare ancor più il pericolo. Inoltre un rischio maggiore deriva dall'uso di "botti" venduti a basso costo e senza etichette, che spesso manifestano un'esplosione anticipata o addirittura lo scoppio della batteria senza far partire un solo colpo.

"L'invito - spiega il sindaco Emiliano Fossi - è quello a una festa gioiosa nel rispetto delle regole, e che soprattutto non metta a rischio l'incolumità di nessuno, tutelando se stessi e gli animali che vivono nelle nostre case. Non faremo nessuna ordinanza. Un'ordinanza del sindaco non ha alcun risvolto concreto su una tematica come questa. Facciamo invece un appello alla responsabilità dei cittadini e al rispetto degli animali (e anche degli umani, se permettete). Vale per i botti illegali, vale per le bottiglie di vetro, vale per tutto".

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio stampa

