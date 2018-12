Per Capodanno si inaugura il Circolo Agorà: cenone e dj set

CENONE POPOLARE e CAPODANNO COL BOTTO al circolo agorà, in Via Bovio 50 a Pisa, organizzato da Potere al Popolo Pisa

A Capodanno inaugureremo la nuova CASA DEL POPOLO in via Bovio 50, per un NUOVO SCINTILLANTE INIZIO!

Sono invitati lavoratori, precari, pensionati, senza casa, disoccupati, migranti e richiedenti asilo. Il ricavato del cenone popolare confluirà nella Cassa di Solidarietà.

Menu: Antipasto di terra Lasagne al forno Timballo ai funghi Tacchino tonnato Cotechino con lenticchie e purea di patate Coperto, acqua, vino Panettone, pandoro e spumante

Costo: 20 euro, bambini < 10 anni 10 euro

Dj set: Dj Luca

Per prenotazioni: 050500442 - 3383614966 - agorapi@officinaweb.it

(Le prenotazioni si prendono entro il 28.12.18)

