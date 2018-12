Capodanno a Volterra, vietati i petardi in piazza

Dalle ore 21 del 31 dicembre alle ore 4 del 1 gennaio 2019 all’interno del centro storico di Volterra compresa Piazza Martiri della Libertà ed il Viale dei Ponti è fatto divieto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di prodotto in contenitori di vetro e lattine e divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di prodotto in contenitori di vetro e lattine, salvo che il consumo non avvenga esclusivamente all’interno dei locali.

Lo stabilisce un’ordinanza sindacale in vista del Capodanno e dei festeggiamenti per la notte dell’ultimo anno. L’ordinanza stabilisce, inoltre, il divieto di consumo, porto e trasporto di qualsiasi tipo di prodotto in contenitori di vetro e lattine nelle strade o piazze, pubbliche o aperte al pubblico; il divieto di far uso di materiali esplodenti o fumogeni e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplodenti o fumogene ad eccezione dello spettacolo pirotecnico autorizzato dall’Amministrazione; il divieto di accesso ai venditori ambulanti di qualsiasi genere nel perimetro dell'evento. Inoltre nell'area interessata dall'evento di UPLOAD 2018, Piazza dei Priori e Logge di palazzo Pretorio il divieto di porto e trasporto di qualsiasi tipo di pacco, trolley, valigie e comunque di zaini e borse di grandi dimensioni, il divieto di abbandono, nell'area interessata dall'evento di qualsiasi tipo di pacco, trolley, valigie zaini e borse e comunque di qualsiasi tipo di involucro tale da destare sospetti sul suo contenuto.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

