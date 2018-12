Forteto, Carlà Campa (Pd): "Un incontro del Comune con il Governo"

"La Coop. Il Forteto ha sede nel comune di Vicchio: mi sembrerebbe, quindi, normale che anche il nostro Sindaco e l’Amministrazione Comunale partecipassero attivamente e fossero coinvolti in un necessario confronto istituzionale con il nuovo Commissario della Cooperativa, l’avv. Jacopo Marzetti, nominato dal Governo", Così Filippo Carlà Campa, candidato Sindaco alle Primarie Pd Vicchio in programma il 20 gennaio 2019.

"L’iniziativa dei sindaci di Borgo e Dicomano di chiedere un incontro al Ministro Di Maio, ha continuato Carlà Campa, va in questa direzione e la condivido.

Sono due i temi principali su cui dovremo poggiare la nostra proposta istituzionale:

1- discontinuità con il passato;

2- salvaguardia dei livelli economici,produttivi e occupazionali che interessano oltre 200 persone nel territorio".

