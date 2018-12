Centro riabilitazione motoria a Volterra, l'ok al progetto Inail

Un nuovo centro di riabilitazione motoria nel presidio ospedaliero. L’Amministrazione comunale, attraverso la commissione edilizia, ha dato parere favorevole al progetto presentato da Inail. «Un passaggio fondamentale – ha detto il Sindaco Marco Buselli - Inail ha rispettato gli impegni col territorio, portando a compimento un progetto corposo e ben articolato. Un investimento da diversi milioni di euro in area ospedaliera, che si sommerà, a breve, con quello altrettanto importante della nuova Rems, nell'area dell'attuale parcheggio dell'ospedale. Le due progettualità si integreranno alla perfezione con il tessuto del presidio ospedaliero, andandolo di fatto a rafforzare». Il presidio ospedaliero di Volterra è un unicum fra Ospedale, Auxilium Vitae, Inail e Rems. I progetti della nuova Rems e del nuovo Centro di Riabilitazione Inail rappresentano nuova linfa per la città ma anche nuove e importanti opportunità di lavoro in città.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

