Il Colore del Vento, musical a San Lorenzo racconta l'Annunciazione

Il racconto dell’Annunciazione. Un evento narrato attraverso gli occhi di Maria e Giuseppe nella loro piena umanità, tra turbamento e fiducia. E destinato a cambiare per sempre le loro vite.

E’ il “Colore del Vento”, musical prodotto dalla Compagnia teatrale “Passi di Luce”, che sarà replicato alla Collegiata di San Lorenzo sabato 30 dicembre, alle ore 17.00. Non un presepe in danza e musica come negli anni passati, ma uno spettacolo del tutto diverso, che conduce per mano lo spettatore a immedesimarsi nella vicenda della giovane Maria, per condividere con lei e Giuseppe quelle ore di sconvolgente novità che il “Vento” porta nella loro casa.

Proposto per la prima volta questa estate a San Vivaldo, lo spettacolo trova una sua naturale collocazione nella Chiesa di San Lorenzo nell’ambito de “La Via dei Presepi”, caratterizzata da trentacinque presepi artistici e artigianali disseminati ovunque: nelle abitazioni private e nelle vetrine dei negozi, nella Chiese e nei balconi, nei davanzali e negli spazi all’aperto.

Lo spettacolo “Il Colore del Vento” – in collaborazione con il poeta Massimiliano Bardotti - è interpretato da Niccolò Taddei e Jessica Pirrello, con Alessio Biondi alla chitarra. Balletto a cura di Bianca Betti e Genny Carusi.

Numerosi anche gli appuntamenti fino alla notte di San Silvestro nel centro storico basso, a partire dalla Pista di Pattinaggio che rimarrà aperta con orario no-stop nei giorni festivi (ore 10.00-01.00 di notte) e nei feriali (ore 10.00-24.00). Domani (giovedì 27 dicembre, ore 15.30 in poi) la Pista riserva infatti per i più piccoli un’animazione speciale con le mascotte, tra bolle di sapone e tanti palloncini in omaggio. Venerdì 28 dicembre, sempre alla Pista di Pattinaggio, festa dello studente, al prezzo speciale di 5 euro (1 ora). Lunedì 31 dicembre – infine – spettacolo alle 22.15 al Teatro del Popolo: “Ma mai nessuno la baciò sulla bocca”, infausto destino della bella addormentata, regia di Ugo Dighero. In Piazza Gramsci, “capodanno sul ghiaccio” con brindisi finale alla Pista di Pattinaggio

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino