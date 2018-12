Consiglio comunale dei ragazzi, a Cascina si cerca il soggetto attuatore

Il Comune di Cascina ha pubblicato un nuovo avviso per individuare il soggetto attuatore del progetto "La partecipazione giovanile: il consiglio comunale dei ragazzi 2018/2019".

Il nuovo avviso estende il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione fino alle ore 12 di mercoledì 9 gennaio 2019 secondo le modalità indicate dall'avviso, disponibile sul sito internet del Comune di Cascina (nella sezione "Amministrazione trasparente" cliccare su "Bandi di gara e contratti" e poi sul link "Avvisi").

Possono partecipare le associazioni senza scopo di lucro a carattere sociale, educativo e culturale. Costituirà titolo di preferenza la sede nel Comune di Cascina.

Come si legge nell'avviso, il Consiglio comunale dei ragazzi è un organo di partecipazione istituzionale nel quale sono rappresentati i ragazzi e le ragazze appartenenti ai tre istituti comprensivi del Comune di Cascina, frequentanti sia le scuole primarie (classi quinte) che secondarie di primo grado (classi prime e seconde). Per l'anno scolastico 2018/2019 il Comune di Cascina intende realizzare il progetto per promuovere attività che mirino alla formazione di una coscienza civile nelle nuove generazioni, alla conoscenza delle istituzioni e all'educazione alla vita democratica del paese.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Cascina