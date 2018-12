Empoli-Inter, non potranno vederla i residenti in Lombardia. Chiusi settori ospiti

In virtù della decisione della Prefettura di Firenze sarà predisposta, in occasione della partita di campionato di Serie A Empoli-Inter, in programma sabato 29 dicembre alle ore 15.00, la chiusura dei settori del ‘Carlo Castellani’ dedicati ai tifosi ospiti: Curva Sud e Tribuna Laterale Sud, per i quali è quindi stata sospesa la vendita dei tagliandi. Non sarà possibile vendere tagliandi negli altri settori aperti a coloro che risultano essere residenti in Lombardia.

Dopo una riunione già svolta questa mattina a Empoli, il GOS, gruppo operativo di sicurezza, che raggruppa le forze dell'ordine e altri soggetti che si occupano di ordine pubblico in occasione delle partite che si svolgono allo stadio 'Carlo Castellani', si riunirà ancora domani, venerdì 28 dicembre, a seguito di eventuali nuove disposizioni da parte dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, per prendere nuove decisioni in merito.

È comunque già stata stabilita la chiusura della viabilità dell’area sportiva intorno alle 10.00 di sabato 29 dicembre per consentire l’allestimento delle varie barriere attorno allo stadio. I cancelli dell’impianto saranno aperti dalle 13.00.

Poiché non è prevista la presenza di tifosi ospiti nei settori chiusi dopo il provvedimento prefettizio non sarà necessario predisporre le consuete chiusure della Statale Tosca Romagnola e nella zona dello svincolo Empoli Est al termine dell’incontro per consentire il deflusso dei mezzi della tifoseria in trasferta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

