Furti in casa a Firenze, presi gioielli e contanti

Malviventi in azione a Firenze nella giornata di Santo Stefano, quando si sono registrati due furti in appartamento e uno tentato. In via del Larione i ladri hanno portato un orologio di lusso, gioielli e oltre mille euro. Sono entrati da una porta finestra e per evitare di essere sorpresi in casa dal proprietario, hanno bloccato la porta d'ingresso dall'interno con una cassapanca.

In via Gui hanno aperto la serratura senza lasciare segni di scasso e portato via alcune centinaia di euro in contanti.

In piazza Bernardino Pio un ladro è stato scoperto dal proprietario di casa mentre era sul balcone dell'abitazione senza che fosse ancora riuscito a entrare, è scappato calandosi lungo la facciata, portando via un paio di scarpe che erano sul terrazzo. Su tutti gli episodi indaga la polizia.

