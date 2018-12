Garante per la disabilità, aperti i termini per le candidature

Aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante per la Disabilità. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.30 del prossimo 14 gennaio per posta raccomandata A/R, indirizzata a Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 – 53100 Siena (con la dicitura, all’esterno della busta, “Avviso Candidature garante per la disabilità”); oppure tramite posta certificata all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it (con oggetto “Avviso candidature Garante per la disabilità”) o consegna manuale con busta chiusa, che riporti la dicitura “Avviso candidature Garante per la disabilità”, all’Ufficio Protocollo (Il Campo, 1) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30.

L’incarico avrà durata pari al mandato del sindaco.

L’avviso pubblico con tutti i requisiti richiesti e il modulo per la presentazione delle candidature sono pubblicati sul sito www.comune.siena.it seguendo il percorso Il Comune>Gare, Concorsi e Avvisi>Concorsi e Avvisi>Bandi e Avvisi>Avvisi e Bandi in pubblicazione, oltre che all’Albo Pretorio on line.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

